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В Румынии объявили о начале эпидемии

Минздрав Румынии объявил эпидемию кори в стране

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Aleksandr Finch/Shutterstock

Минздрав Румынии объявил эпидемию кори в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество зараженных детей в педиатрических и инфекционных отделениях больниц, министерство здравоохранения Румынии объявило национальную эпидемию кори, чтобы обеспечить возможность вакцинации детей в возрасте 9-11 месяцев, а также лечения непривитых или не полностью привитых детей», — сообщили в ведомстве.

Известно, что на данный момент в Румынии зарегистрированы более двух тысяч случаев кори — болезнь обнаружена в 29 из 41 уездах (регионах) страны. По данным румынского минздрава, 78% жителей страны получили первый компонент прививки, и оба компонента — 62% детей.

До этого заболеваемость корью среди детей в России выросла в 262 раза в 2023 году.

В 2022 году было зарегистрировано всего 19 случаев кори среди российских детей.

Ранее инфекционист назвал мигрантов и антипривочников причинами вспышек кори в России.

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