Врач рассказал, как протекает микоплазменная инфекция у людей

Микоплазменная инфекция может протекать у людей по-разному — в виде легкой болезни верхних дыхательных путей или в качестве пневмонии с тяжелым течением. Об этом рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России выявлены отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией, однако тяжелых форм заболевания в стране пока не было. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится «полностью под контролем».

Вознесенский перечислил симптомы такой инфекции: высокая температура, заложенный нос, дискомфорт в горле, интоксикация, кашель, осложненное дыхание.

При этом без лабораторных исследований подтвердить наличие микоплазменной инфекции практически невозможно. Часто бывает так, что человек имеет какую-то инфекцию, принимает антибактериальные лекарства широкого спектра действия и не подозревает о наличии именно этой инфекции, поделился специалист.

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