В Европе нашли пособников в побеге Артема Усса из Италии

В Европе задержаны двое подозреваемых в содействии побегу Артема Усса из Италии. Об этом сообщает издание Fatto Quotidiano.

Всего в помощи Уссу подозревают шесть человек, но пока были задержаны двое мужчин: отец и сын Владимир и Борис Йованчичи. Их задержали в Италии и Хорватии. Мужчины имеют боснийское происхождение, а по версии следователей, Борис Йованчич владеет машиной Volvo V60 — утверждается, что на одной из таких Артема Усса вывозили из Италии.

Следователи назвали имена еще трех подозреваемых — это сербы Срджан Лолич и Небойса Ильич, а также гражданин Словении Матее Янезиче.

До этого стало известно, что власти Соединенных Штатов готовы заплатить $7 млн за информацию, которая поможет найти и задержать сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса.

Ранее Италия начала операцию по аресту помогавших Артему Уссу сбежать из-под стражи.