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Суд отказал якутскому «шаману» Габышеву в просьбе

Суд отказал якутскому шаману Габышеву в переводе в психбольницу общего типа

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Уссурийский районный суд в Приморье отклонил ходатайство адвоката Александра Габышева, известного как «шаман» из Якутии, о его переводе из специализированной психиатрической больницы в обычную психиатрическую клинику. Об этом сообщила адвокат пациента Ольга Тимофеева РИА Новости.

В феврале 2022 года суд в Новосибирске разрешил Габышеву перевод из интенсивно наблюдаемого стационара в специализированный стационар без интенсивного наблюдения. С апреля 2022 года «шаман» находится в специализированной психиатрической больнице в Уссурийске, после перевода из закрытого заведения в Новосибирске. В среду суд в Уссурийске рассмотрел новое ходатайство о переводе Габышева из специализированной психиатрической больницы в обычную психиатрическую клинику.

«Суд отказал в переводе в обычную больницу, несмотря на мнение врачей. Прокурор также выступил против перевода», — заявила Тимофеева.

По словам адвоката, врачи утверждают, что Габышев прошел необходимый курс лечения и его пребывание в специализированной психиатрической больнице больше не требуется.

Габышев был задержан в сентябре 2019 года на федеральной трассе М-53 «Байкал» во время путешествия в Москву. Его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, после чего он был отпущен. В отношении Габышева возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к экстремизму.

Второе путешествие самопровозглашенного «шамана» в столицу завершилось 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали и вернули в Якутск, где он был оштрафован на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой подтвердили его невменяемость.

Ранее в МВД Дагестана выступили против отправки нюдсов.

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