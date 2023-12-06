Минздрав Камчатки назвал причиной массового отравления рабочих гастроэнтерит

Заместитель министра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников заявил, что предварительной причиной отравления рабочих, которые были заняты на строительстве нового терминала «Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский» в городе Елизово, стал гастроэнтерит. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Мельникова, в настоящее время проводится дальнейшее уточнение диагноза. По имеющейся сейчас предварительной информации, подтверждается гастроэнтерит.

Заместитель министра отметил, что пациенты находятся в состоянии легкой и средней степени отравления, при этом угрозы жизни не имеется. Он подчеркнул, что все пострадавшие получают необходимое им лечение и медикаменты.

Ранее сообщалось, что более 40 рабочих отравились на стройке главного аэропорта Камчатки. Все пострадавшие принимали пищу в кафе, расположенном на территории строящегося объекта.

В настоящее время проводится проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в пищеблоке, где питались рабочие.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.