В России археологами было обнаружено уникальное оружие эпохи Смутного времени

Топорик-чекан, являющийся уникальным оружием эпохи Смутного времени, был обнаружен в Туле участниками экспедиции «Вахта Памяти. Тульский рубеж». Об этом со ссылкой на пресс-службу государственного музея-заповедника «Куликово поле» сообщает РИА Новости.

По словам экспертов, форма найденного чекана возникла в Юго-Восточной Европе и получила широкое распространение в Турции и на территориях современных Сербии, Румынии, Венгрии. Оружие подобной формы было широко заимствовано в среде окраинного казачества, особенно на протяжении XVII века. На территории Русского царства такие топорики не получили широкого распространения. Поэтому среди археологического материала, ранее найденного в России, подобного оружия обнаружено не было.

Предположительно, топорик-чекан был изготовлен во второй половиной XVI века либо в XVII веке. После реставрации он будет демонстрироваться в новом музее «Куликово поле».

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