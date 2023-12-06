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Порывы ЛЭП и сбои в работе транспорта ожидаются в четырех регионах России

В Сибири ожидаются порывы ЛЭП и сбои в работе транспорта

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Depositphotos

МЧС предупреждает о возможных проблемах, которые могут возникнуть в среду на территории четырех регионов Сибирского федерального округа России. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной этих проблем станет мокрый снег, метели и сильные порывы ветра, достигающие скорости до 35 метров в высокогорных районах. Ожидается, что нарушения в работе систем жизнеобеспечения населения, проблемы с линиями связи и электропередачей, а также затруднения в движении транспорта возникнут в Республике Алтай, Алтайском крае, Республике Хакасия и Красноярском крае.

По прогнозам экспертов МЧС, в Республике Алтай и Алтайском крае ожидается мокрый снег, гололед, метели, снежные заносы на дорогах и порывы ветра до 25 метров в секунду.

В высокогорных районах этих регионов скорость ветра может достигать 35 метров в секунду. В Хакасии и Красноярском крае в горных районах прогнозируются сильные снегопады с метелями, а также порывы ветра со скоростью до 20 метров в секунду.

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