Врач назвала лайфхаки, как избежать переедания за новогодним столом

Одна из главных проблем за новогодним столом — переедание. Некоторые специально не едят весь день в предвкушении ночного застолья. И поступают категорически неправильно. Об этом «Газете.Ru» рассказала Дарья Русанова, врач, нутрициолог компании «Новабиом».

«Длительный перерыв в приемах пищи и сильный голод способствуют перееданию. Традиционно у нас принято накрывать стол, который ломится от блюд. Это большой соблазн, от которого сложно удержаться даже волевым людям», — объяснила она.

По словам врача, при переедании человек начинает испытывать дискомфорт. Ему сложнее двигаться, снижается общая активность и мозговая деятельность, наступает сонливость.

«Это происходит потому, что органам пищеварения требуется усиленный приток крови для того, чтобы работать более интенсивно, соответственно головной мозг и другие органы получают ее меньше. В результате нервные и интеллектуальные процессы затормаживаются. Кроме того, часто переедание вызывает вздутие живота и проблемы с перевариванием пищи. И тогда праздник будет испорчен совершенно точно», — предупредила она.

За новогодним столом самое главное — вовремя остановиться.

«Мозг каждого человека посылает ему сигналы насыщения. Но не все способны их четко распознать, особенно если перед этим человек испытывал сильный голод. Например, не ел весь день до 12 ночи. Если у вас появилось желание расстегнуть пуговицу на одежде или начало клонить в сон — это значит, что вы уже переели, остановиться надо было гораздо раньше. Есть один лайфхак, который поможет понять в какой момент надо заканчивать трапезу. Когда человек голоден, он начинает очень быстро поглощать еду, то есть быстро работает ложкой или вилкой, если можно так выразиться. В тот момент, когда движения замедляются — организм посылает нам первый сигнал. Также показателем будет вкус еды. В первые моменты мы чувствуем ее яркий, насыщенный вкус, когда он притупляется — это тоже сигнал. Еще один сигнал — когда за столом начинаются разговоры. Когда человек насытился, настроение улучшается, он неосознанно начинает говорить с соседями», — отметила медик.

Если вы уловили момент, когда произошло базовое насыщение, лучше всего встать из-за стола.

«Если вы чувствуете легкость и прилив сил, это значит, что вы съели столько, сколько нужно. Когда мы все время сидим, наши рецепторы в желудке работают хуже, при смене положения тела они активизируются и легче почувствовать насыщение. Поэтому, когда за столом начинаются разговоры — это хороший момент для того, чтобы встать и проверить себя», — зарекомендовала врач.

Еще один лайфхак – не готовить большое количество еды.

«Многие из нас с детства привыкли к тому, что не доедать — это плохо. В разгар праздничного застолья такое поведение могут расценить даже как неуважение. Поэтому не стоит готовить еду в больших количествах. Стол может быть более разнообразным, но порции не должны быть большими», — добавила она.

Если вы все же не удержались и съели больше, чем нужно, то в первую очередь следует осознать этот момент и отказаться от дальнейшего употребления алкоголя, потому что он стимулирует еще большее переедание.

«Лучше встать, выйти на улицу и прогуляться в течение 20-30 минут. Это ускорит обменные процессы и поможет организму быстрее переваривать пищу. Но активной физической нагрузки после переедания лучше избегать. Поэтому не стоит идти танцевать, лучше пройтись пешком в спокойном темпе. Можно пить воду маленькими глотками, это поможет облегчить работу пищеварительной системы. Если вы чувствуете сильный дискомфорт в животе — можно принять медицинские препараты», — резюмировала нутрициолог.

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