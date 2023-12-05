Волгоградец расправился со знакомым из-за невозвращенного долга

В Волгограде мужчина сжег квартиру вместе со знакомым, у семьи которого взял в долг. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел 1 ноября 2020 года. Злоумышленник пришел в гости к своему знакомому под предлогом возвращения ранее взятых в долг у него и супруги денежных средств. Однако вместо этого гость лишил хозяина квартиры сознания.

После этого преступник похитил 15 тысяч рублей и золотую цепочку. Он также написал с телефона находящегося в бессознательном состоянии знакомого СМС его супруге. В сообщении говорилось, что долг якобы возвращен.

Перед уходом он поджег квартиру, расправившись таким образом со знакомым. Мужчина попытался выдать все за несчастный случай.

В результате злоумышленника поймали и суд приговорил его к 18 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

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