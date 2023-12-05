Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Волгоградец расправился со знакомым из-за невозвращенного долга

В Волгограде мужчина расправился со знакомым из-за невозвращенного долга

close
100%
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Волгограде мужчина сжег квартиру вместе со знакомым, у семьи которого взял в долг. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел 1 ноября 2020 года. Злоумышленник пришел в гости к своему знакомому под предлогом возвращения ранее взятых в долг у него и супруги денежных средств. Однако вместо этого гость лишил хозяина квартиры сознания.

После этого преступник похитил 15 тысяч рублей и золотую цепочку. Он также написал с телефона находящегося в бессознательном состоянии знакомого СМС его супруге. В сообщении говорилось, что долг якобы возвращен.

Перед уходом он поджег квартиру, расправившись таким образом со знакомым. Мужчина попытался выдать все за несчастный случай.

В результате злоумышленника поймали и суд приговорил его к 18 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее шестерых человек осудили за разбойное нападение на мужчину во время подставного свидания.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий