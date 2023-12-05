Житель Подмосковья два года насиловал дочь-подростка

В Подмосковье мужчину задержали по подозрению в двухлетнем сексуальном насилии в отношении дочери-подростка. Об этом сообщает MK.RU.

По информации издания, 47-летний специалист по пожарной безопасности, проживающий с дочерью в подмосковном Фрязино, совершал в отношении школьницы насильственные действия сексуального характера с 2021 по 2023 год.

Сообщается, что дочь начала жить с отцом после развода родителей. Причиной стало нежелание девочки менять школу.

Недавно школьница побывала на приеме у психолога, которому рассказала, что отец ее совращает. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянина, который насиловал дочерей своих сожительниц, посадили на 19 лет.