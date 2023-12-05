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Россиянин прострелил себе из арбалета живот, стрела застряла в позвоночнике

В Петербурге врачи спасли мужчину с застрявшей в позвоночнике стрелой от арбалета

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Елизаветинская больница/VK

В Петербурге хирурги спасли пациента с ранением нижней полой вены, мужчина случайно выстрелил в себя из арбалета. Об этом сообщает пресс-служба Елизаветинской больницы.

38-летний петербуржец поступил в медицинское учреждение с арбалетной стрелой, торчащей из живота. Инородный предмет, пробив брюшную полость, застрял в позвоночнике.

Наконечник стрелы пробил половую вену и закупорил кровоток. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«После выделения нижней полой вены снаряд был удален и отверстие в вене аккуратно ушито. Ответственным хирургом по больнице при ревизии были выявлены три отверстия в брюшине, которые также аккуратно были ушиты. Тонкий и толстый кишечник повреждены не были», — рассказал хирург кардиохирургического отделения №1 Леонид Макар.

Состояние мужчины стабилизировалось спустя несколько дней после операции, мужчина проходит курс лечения.

«Спасибо хирургам, я уже почти восстановился. Могу сам передвигаться и принимать пищу. По своей же неаккуратности допустил серьезное ранение, а теперь, можно сказать, получил в жизни второй шанс», — поблагодарил врачей пациент.

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