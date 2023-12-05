Хинштейн вступился за вагнеровца, которого могут посадить за участие в СВО

В Госдуме прокомментировали ситуацию с возможной депортацией бывшего бойца ЧВК «Вагнер» и ветерана СВО 53-летнего Александра Бабкова в Узбекистан, где ему грозит тюрьма. Как написал в своем Telegram-канале депутат Александр Хинштейн, военнослужащему уже пообещали помочь в полиции.

«Связался с руководством ГУ по вопросам миграции МВД. Судьбой ветерана уже занимаются. В ближайшее время Александру будет оформлено предоставление временного убежища в России, следующий этап — получение гражданства. Ни о какой депортации героя и речи не идет!» — заявил Хинштейн.

Как до этого рассказал RT сам Бабков, он — уроженец Узбекистана. В зону спецоперации на Украине отправился на добровольных началах в составе ЧВК «Вагнер». Принимал участие в боях за Соледар и Артемовск (Бахмут). Имеет медаль «За отвагу».

При всех своих заслугах у Бабкова не получилось оформить российское гражданство, а с окончанием временной регистрации его могут депортировать в Узбекистан, где за участие в боях за другое государство можно сесть в тюрьму на 10 лет.

Ранее участника ЧВК «Вагнер» посадили в тюрьму в Казахстане за участие в СВО.