«Газпром нефть» поддержала проведение турнира Специальной Олимпиады России

В Ханты-Мансийске при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и правительства ХМАО-Югры открылся турнир Специальной Олимпиады России по теннису, плаванию и бочче. Об этом сообщается на сайте компании. В соревнованиях примут участие более 120 спортсменов с особенностями ментального развития.

Как отметил заместитель генерального директора «Газпром нефти» Александр Дыбаль, каждый спортсмен турнира своим примером показывает безграничный запас внутренней силы, искренности и доброты.

«Одна из главных задач программы социальных инвестиций «Родные города» – это создание среды для самореализации жителей наших регионов. По всей России мы реализуем десятки культурных, научных, образовательных и спортивных проектов. Много инициатив мы поддерживаем и в ХМАО-Югре, где создана прекрасная социальная и спортивная инфраструктура и могут проходить соревнования любого уровня. Турнир Специальной Олимпиады России – особенный для нас», – сказал он.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова отметила, что турнир проводится в регионе впервые.

«Мы всегда рады принимать международные, межрегиональные спортивные соревнования. В Югре создан стандарт, в состав которого включены мероприятия по подготовке спортсменов с ограниченными возможностями здоровья», – добавила Наталья Комарова.

Отмечается, что для участников олимпиады «Газпром нефть» организовала культурную программу с мастер-классами и экскурсиями, которая стала частью совместного проекта компании и Специального Олимпийского движения России «Делись энергией вдохновения».

Спортсмены создали художественные работы на тему спорта, меняющего жизнь. Яркие коллажи атлетов будут представлены на выставке в ходе турнира.

По словам президента Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер, спорт прежде всего призван создавать атмосферу радости и добра, разрушая барьеры и условности. Она подчеркнула, что основная цель Специальной Олимпиады России – через занятия спортом помочь людям с нарушением интеллекта адаптироваться к жизни в обществе.

«Не менее важная цель – помочь обществу принять людей с особенностями развития, понять их и проникнуться уважением к ним и поддержать их семьи. За спортивными тренировками и соревнованиями скрываются тысячи личных побед, которые иногда видны только близким людям – родителям и наставникам. Я уверена, что проведение турнира в Ханты-Мансийске принесет положительные результаты не только для спортсменов, но и для региона», – сказала она.