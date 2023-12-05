Политолог объяснил, от чего нужно оградить российскую молодежь

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире «Радио 1» прокомментировал исследование РАН, РИСИ и ВШЭ, согласно которому у российской молодежи есть запрос на социальную справедливость и реформы, сопровождающийся осознанием внешних угроз. По словам эксперта, молодым людям важно осознать, что не все реформы — это хорошо.

«Справедливость — великая штука и она в России всегда была востребована. Но справедливость у молодежи связана с реформами. <...> Это отчасти верно, а отчасти нет. <...> Они по молодости и отсутствия жизненного опыта верят, что любые реформы — это хорошо, и разумные, и не разумные, и в этом их опасность для общества. Если реформы станут их средством и целью, то мы разнесем страну опять, как в начале 90-х», — отметил Журавлев.

По его мнению, в России нужно создавать институты, в которых до молодых людей могли бы доносить их реальную задачу и политику.

До этого эксперт Института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков назвал конгресс молодых ученых одним из важнейших событий десятилетия. По его словам, государства, владеющие прорывными технологиями, становятся лидерами в конкурентной борьбе.

Ранее в Финуниверситете подсчитали, что 58% молодежи не доверяют сберегательным вкладам.