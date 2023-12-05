Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, от чего нужно оградить российскую молодежь

Политолог Журавлев: современную молодежь нужно оградить от необдуманных реформ

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире «Радио 1» прокомментировал исследование РАН, РИСИ и ВШЭ, согласно которому у российской молодежи есть запрос на социальную справедливость и реформы, сопровождающийся осознанием внешних угроз. По словам эксперта, молодым людям важно осознать, что не все реформы — это хорошо.

«Справедливость — великая штука и она в России всегда была востребована. Но справедливость у молодежи связана с реформами. <...> Это отчасти верно, а отчасти нет. <...> Они по молодости и отсутствия жизненного опыта верят, что любые реформы — это хорошо, и разумные, и не разумные, и в этом их опасность для общества. Если реформы станут их средством и целью, то мы разнесем страну опять, как в начале 90-х», — отметил Журавлев.

По его мнению, в России нужно создавать институты, в которых до молодых людей могли бы доносить их реальную задачу и политику.

До этого эксперт Института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков назвал конгресс молодых ученых одним из важнейших событий десятилетия. По его словам, государства, владеющие прорывными технологиями, становятся лидерами в конкурентной борьбе.

Ранее в Финуниверситете подсчитали, что 58% молодежи не доверяют сберегательным вкладам.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий