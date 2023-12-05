В России выделят бюджет на закупку глюкометров для детей с диабетом

Правительство России в 2023-2024 годы выделит регионам более 5,1 млрд рублей на обеспечение детей с сахарным диабетом портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на постановление кабмина от 22 ноября 2023 года № 1958 и распоряжение от 22 ноября 2023 года № 3285-р, которые вступают в силу 5 декабря.

Депутат Госдумы Наталья Костенко отметила, что такая работа позволит контролировать уровень глюкозы в крови у детей и подростков с диабетом I типа без дополнительных проколов пальцев. До этого регионам приходилось самим финансировать закупку глюкометров, однако, не все могли найти на это средства. Теперь же средства на закупку будут выделять и из федерального бюджета.

В постановлении кабмина уточнили, что субсидии на покупку приборов будут выделяться в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Рецепты на их бесплатное получение можно будет получить у лечащего врача-эндокринолога.

Ученые из Валенсийского международного университета в Испании до этого обнаружили, что употребление диетических напитков на основе заменителей сахара связано с высоким риском развития диабета, ожирения, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее был назван тип питания, полезный для людей с сахарным диабетом.