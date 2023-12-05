Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Неизвестный мужчина преследовал двух девочек в Бурятии

В Бурятии неизвестный мужчина преследовал двух девочек

close
100%
Global Look Press

В Улан-Удэ две девочки подверглись преследованию со стороны неизвестного злоумышленника, мужчина шел за детьми, но они успели забежать в дом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

О произошедшем рассказала мать одной из школьниц. По словам женщины, инцидент произошел в жилом микрорайоне возле станции Дивизионная в Улан-Удэ, две 11-летние школьницы возвращались домой после занятий, когда заметили, что она одной из улиц за ними увязался взрослый мужчина.

«Девочки дошли до калитки. Дочь зашла загнать собаку. Племяшка осталась за калиткой и сделала вид, что звонит мне. По словам племянницы, мужчина что-то вынул из кармана, положил в руку и спрятал в рукав, при этом направился к ней и подошел очень близко. В этот момент она забежала в ограду», — рассказала женщина.

Как сообщили в региональном МВД, по факту преследования детей проводится проверка, личность злоумышленника устанавливается.

Ранее в Петербурге неизвестный выпросил у 14-летней девочки номер телефона и поцеловал ее в шею.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий