Неизвестный мужчина преследовал двух девочек в Бурятии

В Улан-Удэ две девочки подверглись преследованию со стороны неизвестного злоумышленника, мужчина шел за детьми, но они успели забежать в дом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

О произошедшем рассказала мать одной из школьниц. По словам женщины, инцидент произошел в жилом микрорайоне возле станции Дивизионная в Улан-Удэ, две 11-летние школьницы возвращались домой после занятий, когда заметили, что она одной из улиц за ними увязался взрослый мужчина.

«Девочки дошли до калитки. Дочь зашла загнать собаку. Племяшка осталась за калиткой и сделала вид, что звонит мне. По словам племянницы, мужчина что-то вынул из кармана, положил в руку и спрятал в рукав, при этом направился к ней и подошел очень близко. В этот момент она забежала в ограду», — рассказала женщина.

Как сообщили в региональном МВД, по факту преследования детей проводится проверка, личность злоумышленника устанавливается.

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