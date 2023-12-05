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На имущество бежавшего из России экс-депутата наложен арест

МВД: на 383 объекта, принадлежащие «Голдман групп», наложен арест

На объекты, принадлежащие «Голдман Групп» красноярского бизнесмена Романа Гольдмана, в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве наложен арест. Об этом журналистам сообщил начальник ГУМВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.

«Наложен арест на 383 объекта, входящих в «Голдман Групп», на сумму более 828 миллионов рублей, в том числе наложен арест на имущество, находящееся в собственности самого Гольдмана: шесть объектов общей стоимостью 3,5 миллиона рублей», — пояснил Речицкий.

По его словам, идет подготовка к аресту принадлежащих компании 136 транспортных средств и специальной техники на сумму более 211 миллионов рублей.

Начальник ГУМВД по Красноярскому краю полагает, что на хозяйственную деятельность, функционирование производства и сохранение рабочих мест арест имущества никак не повлияет.

24 ноября бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман был объявлен в розыск после предъявления ему обвинений в мошенничестве.

По данным следствия, более тысячи пайщиков принадлежащего Гольдману кредитного потребительского кооператива «Агро вклад» обратились в полицию, требуя компенсации ущерба на сумму свыше 1 млрд рублей.

5 декабря сообщалось, что сотрудники МВД допросили окружение бежавшего из России экс-депутата Гольдмана.

Ранее в прокуратуре рассказали о совершенном из СИЗО ограблении Олега Митволя.

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