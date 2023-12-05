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Россиянка боится выходить на улицу из-за мужчины, который преследовал ее до дома

В Тюмени девушка боится покидать дом из-за незнакомца, который ее преследовал

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Жительница Тюмени рассказала о боязни выходить на улицу из-за столкновения с подозрительным незнакомцем у своего дома. Об этом пишет URA.RU.

Поздним вечером 4 декабря 18-летняя девушка столкнулась со сталкером у своего дома в районе студгородка.

«Он выскочил в тот момент, когда я начинала заходить в подъезд. Вылетает из-за угла, у него ступор. Остановился на пару секунд и с улыбкой начал к себе подзывать. Возможно, подумал, что я несовершеннолетняя, исходя из внешнего вида. Мне страшно выходить из дома», — говорит пострадавшая.

Она предположила, что неизвестный оказался в ее районе неслучайно и может преследовать студенток, живущих неподалеку в общежитии Тюменского индустриального университета.

«По этому маршруту каждый день толпами ходят в общежитие студентки ТИУ. Темнеет сейчас рано и неизвестно, единичный это случай со стороны этого мужчины или нет», — отметила местная жительница.

В ближайшее время она собирается написать заявление на преследователя в правоохранительные органы.

Ранее житель Красноярска приехал в Тверь, чтобы преследовать незнакомку.

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