Крымчанке пришлось ампутировать фалангу пальца после встречи с медведем

В Крыму женщина нарушила правила парка и лишилась фаланги пальца. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

Как и остальные гости, изначально россиянка кормила медведя с помощью специального инструмента. В какой-то момент женщина решила дать хищнику еду с рук. Животное обхватило конечность и укусило за палец.

В результате пострадавшая перенесла ампутацию ногтевой фаланги. По словам женщины, каких-либо претензий к парку у нее нет, так как она сама нарушила технику безопасности.

Ранее недалеко от национального парка Сочи медведь напал на нескольких домашних животных. По словам местных жителей, уже пострадали собака и теленок. Поймать хищника не удалось.

Ранее в Красноярском крае собака спасла охотника от агрессивного медведя.