Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В регионе 11-летний мальчик получил черепно-мозговую травму во время игры в прятки

В Новотроицке ребенок попал в больницу после игры в прятки

close
100%
Shutterstock

В Новотроицке 11-летний ребенок выпал из окна во время игры в прятки. Об этом сообщает UTV.

Инцидент произошел на улице Черемных. Четверо детей играли в прятки на третьем этаже местного общежития. Один из них побежал к общему балкону и перелез через перила. Мальчику не хватило сил удержаться и он сорвался с высоты на асфальт.

Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сначала его направили в больницу Орска, но в последствии транспортировали в областную больницу.

По факту произошедшего проводится проверка. После необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее в Петербурге школьница споткнулась и упала на пакет со спицами.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий