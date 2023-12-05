В регионе 11-летний мальчик получил черепно-мозговую травму во время игры в прятки

В Новотроицке 11-летний ребенок выпал из окна во время игры в прятки. Об этом сообщает UTV.

Инцидент произошел на улице Черемных. Четверо детей играли в прятки на третьем этаже местного общежития. Один из них побежал к общему балкону и перелез через перила. Мальчику не хватило сил удержаться и он сорвался с высоты на асфальт.

Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сначала его направили в больницу Орска, но в последствии транспортировали в областную больницу.

По факту произошедшего проводится проверка. После необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение.

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