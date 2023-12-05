Британец сдал теоретический экзамен в автошколе с 60-й попытки

В Великобритании ученик автошколы сдал теоретический экзамен по вождению с 60-го раза. Об этом пишет The Guardian.

Водитель-новичок сдавал экзамен в центре тестирования в Реддитче, графство Вустершир, и установил рекорд по количеству попыток, когда-либо предпринятых на территории королевства. В других графствах нашлись студенты, которые выполняли задания 53, 55 и 57 раз перед получением положительного результата.

Чтобы сдать экзамен рекордсмен потратил 60 часов и £1380.

«Успех не должен стоить так дорого», — считает директор автошколы, которая запустила приложение для помощи сдающим экзамен.

По данным Министерства транспорта, уровень сдачи теоретических тестов за последние 15 лет упал на 21% и сейчас составляет 44%. Следуя стандартной процедуре, водители-студенты могут записаться на практический экзамен только после сдачи теста по теории вождения. При этом каждая попытка стоит £23 и занимает около часа. Провалившие тест должны подождать не менее трех рабочих дней, прежде чем сдавать его снова.

Сам тест состоит из 50 вопросов на знание правил дорожного движения с несколькими вариантами ответов. Для получения положительной оценки новичок должен дать не менее 43 правильных ответов. После этого водителям-студентам показывают 14 видеороликов с реальными ситуациями, которые могут возникнуть во время вождения, а те должны оценить потенциальную опасность и набрать хотя бы 44 балла из 75.

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