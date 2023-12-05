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В московском метро мужчина помог женщине, упавшей на рельсы

В Москве пассажир спустился на рельсы в метро, чтобы помочь упавшей женщине

В московском метро мужчина спас упавшую на рельсы женщину. Видео от очевидцев происшествия опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

Утром женщина упала на рельсы на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. Машинист прибывающего поезда успел остановить состав и дождался окончания спасательной операции.

Судя по записи, в ней принимали участие несколько человек. Сначала к пострадавшей спустился мужчина в желтой куртке, который подсадил ее и передал пассажирам, оставшимся на платформе. Затем он поднял с рельс вещи женщины и только после этого покинул опасный участок.

Как именно пострадавшая оказалась на путях, пока не сообщается.

Ранее неизвестный пытался столкнуть женщину под поезд в лондонском метро, ее спасли очевидцы.

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