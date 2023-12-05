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Взрывное устройство, спрятанное в мультиварке, обезвредили в новосибирском военкомате

Shot: СВУ нашли в мультиварке на территории военкомата в Новосибирске

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

На территории военкомата в Новосибирске обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было спрятано в мультиварке, его обезвредили. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По данным канала, подозрительную мультиварку обнаружили ночью на окне во время осмотра военного комиссариата, который находится на первом этаже жилой многоэтажки на улице Дмитрия Шамшурина.

Прибывшие на место экстренные службы вскрыли ее и, как пишет Shot, обнаружили внутри «таймер с проводами и нитью накаливания, сыпучим веществом серого цвета — все это было запитано батарейкой «Крона». Приехавшие к военкомату саперы уничтожили ее при помощи робота-манипулятора. Фрагменты СВУ отправили экспертам.

Проводится проверка по данному факту.

1 декабря сообщалось, что уборщица пыталась поджечь военкомат в Кемеровской области.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.

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