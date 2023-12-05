Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эндокринолог перечислила продукты, губящие поджелудочную железу

Врач Михалева назвала алкоголь и жирную еду главными врагами поджелудочной

close
100%
Depositphotos

Поджелудочная железа является одним из первых органов на пути различных веществ, попадающих в желудочно-кишечный тракт. Поэтому она часто поражается при неправильном питании, переедании, попадании различных токсичных веществ. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

Первый такой продукт — алкоголь.

«Крайне токсичен для поджелудочной железы. При остром злоупотреблении алкоголем, особенно в сочетании с употреблением жирной пищи, может развиться грозное осложнение — острый панкреатит. При этом происходит массивная гибель клеток поджелудочной железы, состояние требует немедленной госпитализации. При хроническом злоупотреблении алкоголем есть высокий риск развития панкреатического диабета. Поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточное количество инсулина, у человека развивается диабет, требующий введения инсулина в виде ежедневных многократных инъекций пожизненно», — рассказала она.

Вредным для поджелудочной железы также является регулярное употребление жирной пищи.

«Это приводит к эктопическому отложению жира во внутренних органах и первой страдает поджелудочная железа. Клетки железы «забиваются» жиром, что приводит к нарушению их функции и развитию хронического панкреатита. Это вызывает нарушение пищеварения, так как поджелудочная железа является важнейшим органом, вырабатывающим ферменты для переваривания пищи. Симптомы: диарея, запоры, вздутие живота, метеоризм, боли в животе», — объяснила врач.

Злоупотребление простыми углеводами (сладости, выпечка) также может приводить к ожирению поджелудочной железы, развитию хронического панкреатита и, кроме этого, истощает поджелудочную железу, так как ей приходится длительное время вырабатывать больше инсулина, чем обычно, и это не может продолжаться бесконечно.

«Особенно это важно для лиц, предрасположенных к диабету 2 типа. Такое питание приводит к более раннему его развитию», — резюмировала эндокринолог.

Ранее эндокринолог раскрыл последствия курения натощак.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий