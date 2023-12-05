Больше четверти россиян потратят свыше 50 тыс. рублей на новогодние подарки

Свыше четверти россиян в этом году планируют потратить на новогодние подарки не менее 50 тыс. руб. За год таких граждан стало больше, тогда как тех, кто дарить подарки не намерен или рассчитывает уложиться максимум в 10 тыс. руб., стало меньше. Это показало исследование экспресс-доставки товаров «Даркстор у дома», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В числе причин увеличения трат, в частности, рост цен и доходов, позволяющих заложить на подарки большие суммы. По сравнению с прошлым годом люди чаще планируют дарить гаджеты и аксессуары для них, косметику и одежду. Реже — сувениры и кондитерские изделия.

Абсолютное большинство опрошенных — 87% — в этом году намерены сделать своим близким подарок на Новый год. Для сравнения, в декабре прошлого года тех, кто намерен сделать близким сюрприз, было меньше — 75%.

В этом году планирующих подарить подарок оказалось больше, чем ожидающих его получения. На вопрос о том, ждут ли респонденты от кого-либо новогодний подарок, положительно ответили 81% (годом ранее — 83% опрошенных).

За год стало больше потребителей, готовых потратить на подарки свыше 50 тыс. руб. Если в прошлом году такие планы были у 18% опрошенных, то сейчас — у 29%. В частности, каждый пятый (20%) намерен потратить 50-70 тыс. руб., 6% — 70-100 тыс. и 3% — от 100 тыс. руб.

При этом большинство респондентов (71%) рассчитывают уложиться в суммы до 50 тыс. руб., хотя и среди них наблюдалась тенденция на увеличение трат. В частности, если год назад вариант до 10 тыс. руб. (минимальная вилка из числа вариантов ответа на вопрос «какую сумму вы планируете потратить на подарки в этом году») выбрали 24% респондентов, то сейчас — 12%. А доля планирующих потратить 10-30 тыс. руб. выросла с 31 до 37%.

Респондентам также предлагалось рассказать, как изменились их траты на подарки по сравнению с прошлым годом. 34% увеличили траты на подарки, 46% планируют потратить столько же, сколько и год назад, а 20% — рассчитывают потратить меньше.

Из числа тех, кто намерен увеличить траты, 36% назвали в числе причин такого решения рост цен, 29% — желание купить близким более дорогой подарок, 25% — планы купить больше подарков, 12% — рост уровня доходов, что позволило потратить более крупные суммы на подарки. Из числа респондентов, которые планируют в этом году уменьшить траты на подарки, 31% сделают это потому, что в их окружении стало меньше людей, которым нужно / хочется подарить подарок, 24% хотят сэкономить на подарках в пользу других, более необходимых статей расходов, 14% не планируют отмечать Новый год в компании и в связи с этим потребность в покупке подарков не испытывают.

Самыми популярными подарками в этом году, как и в прошлом, остаются елочные игрушки, алкоголь, статуэтки фигурок новогодних персонажей, предметы для декора интерьера (к ним относятся и свечи), сладости, косметика, одежда, детские игрушки, аксессуары для гаджетов (зарядные устройства, чехлы для смартфонов, наушники и т.д.).

При этом выросла доля планирующих подарить близким аксессуары для гаджетов (с 26 до 34%), билеты на развлекательные мероприятия (с 12 до 18%), смартфон (с 11 в прошлом году до 23%) и книгу (с 15 до 21%). В то же время алкоголь и сладости, исходя из результатов опроса, в этом году дарить станут реже, хотя они и остались в топ-3 самых популярных подарков (46% опрошенных планируют подарить алкоголь в этом году против 58% в прошлом и 51% респондентов намерены купить в подарок сладости в этом году против 53% в прошлом).

Ранее были названы самые ненужные подарки на Новый год.