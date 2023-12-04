Отец блогера Никиты Васина назвал причину его смерти

Причиной смерти 22-летнего блогера Никиты Васина стала острая сердечная недостаточность, сообщил «Газете.Ru» его отец Алексей Васин. Информацию Telegram-канала Baza о том, что предварительно Никита умер от передозировки наркотиками, он назвал «недостоверной».

«Смерть Никиты наступила в результате острой сердечной недостаточности. Врожденный порок сердца. Смерть мгновенная. Вся любая другая информация недостоверная. Просим вас прекратить спекулировать именем Никиты и беспокоить родственников. Хоронить будем в узком семейном кругу. Всем спасибо за помощь и соболезнования», — сказал отец Никиты.

По данным Telegram-канала Baza, Васин умер в реанимации в ночь на 3 декабря. Изначально скорую помощь вызвала его подруга, 18-летняя Мария. Она рассказала, что вечером 2 декабря они с Никитой употребили неизвестное вещество, после чего им стало плохо. Девушка смогла позвонить врачам, но, когда медики приехали, Никита был уже без сознания. Спустя несколько часов он умер на реанимационном столе. За жизнь Марии продолжают бороться врачи. По данным канала, позже сотрудники полиции обнаружили пакет с остатками ЛСД.

Никита Васин — известный блогер. На его YouTube-канале 486 тысяч подписчиков. Он снимал ролики про самые забавные моменты и пасхалки из мультфильма «Смешарики», видеообзоры про российские и иностранные мультфильмы, а также обзоры на игру «Шарарам».

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