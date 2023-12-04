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На конференции Baltic Winter обсудят проблему нехватки кадров

На BWinter пройдет дружеская дуэль между молодыми специалистами и работодателями

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Оргкомитет Baltic Winter

На конференции Baltic Winter состоится дружеская дуэль между молодыми специалистами, которые недавно окончили сильнейшие вузы России, и опытные работодатели, сообщает оргкомитет мероприятия.

Противостоять молодым людям, еще только начинающим свой карьерный путь, будут PR-директора и руководители агентств, а том числе основатель PR-агентства Rassvet.digital Светлана Ерохнович и PR-Lead «ВКонтакте» Анна Бушланова. Секундантом дружеской дуэли станет директор по коммуникациям компании «Первый Бит» Ольга Очеретина.

Baltic Winter — это продолжение известного петербургского форума по коммуникациям Baltic Weekend, но с новыми спикерами и темами, которые не успели обсудить в деловой программе сентябрьского форума. Темами конференции также станут «Telegram VS традиционные СМИ: за какой коммуникацией с аудиторией будущее», «Как применять продюсерские приемы в коммуникациях?», «Взгляд CEO: а нужны ли вообще коммуникации и зачем?», а также противостояние традиционных коммуникаторов и блогеров.

В рамках мероприятия ведущие специалисты отрасли обсудят актуальные тренды уходящего 2023 года и поговорят о важных практических навыках для успешной работы в 2024-м. При этом обсуждения пройдут в формате интерактивных дискуссий и баттлов.

Официальный информационный партнер мероприятия — Rambler&Co, информационные партнеры — «Газета.Ru» и «Лента.ру».

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