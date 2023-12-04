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Маршрутка сбила тагильчанку и врезалась в остановку

В Нижнем Тагиле маршрутка сбила женщину и влетела в остановку

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Нижнем Тагиле маршрутка сбила женщину на дороге и влетела в остановку с людьми. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел 4 декабря, сообщает ведомство. Водитель маршрутного автобуса не уступил дорогу пассажирам трамвая, сбил женщину и выехал за пределы проезжей части. По данным Ura.ru, транспортное средство врезалось в остановку.

«Одна пострадавшая доставлена в больницу с предварительным диагнозом — закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Данная информация уточняется», — пишет прокуратура.

Полиция устанавливает детали, обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура Тагилстроевского района взяла на контроль проведение доследственной проверки.

Ранее под Воронежем женщину на дороге трижды сбили машины.

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