Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Кубани американец умер в центре для нелегальных мигрантов

«Ъ»: приговоренный к выдворению из РФ гражданин США умер в Краснодарском крае

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Гулькевичском районе Краснодарского края скончался гражданин США Эрнест Гарри Митчелл. Об этом сообщает «Regnum» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Американца обнаружили мертвым в одном из помещений центра. Суд в Сочи постановил выдворить мужчину из России за нарушение правил въезда: он не имел российского полиса медицинского страхования. Митчелл уточнил, что счел свой полис действующим в РФ и признал вину в административном правонарушении.

Митчелл ушел из жизни в ночь на 4 декабря, ему было 56 лет.

4 декабря в СПЧ предложили возродить миграционную службу в России. С таким предложением выступил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. По его словам, МВД, на которое возложили функции службы, не справляется с адаптацией и интеграцией мигрантов.

Ранее политолог назвал главную заслугу Генри Киссинджера, прожившего 100 лет.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий