На Кубани американец умер в центре для нелегальных мигрантов

В центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Гулькевичском районе Краснодарского края скончался гражданин США Эрнест Гарри Митчелл. Об этом сообщает «Regnum» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Американца обнаружили мертвым в одном из помещений центра. Суд в Сочи постановил выдворить мужчину из России за нарушение правил въезда: он не имел российского полиса медицинского страхования. Митчелл уточнил, что счел свой полис действующим в РФ и признал вину в административном правонарушении.

Митчелл ушел из жизни в ночь на 4 декабря, ему было 56 лет.

4 декабря в СПЧ предложили возродить миграционную службу в России. С таким предложением выступил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. По его словам, МВД, на которое возложили функции службы, не справляется с адаптацией и интеграцией мигрантов.

Ранее политолог назвал главную заслугу Генри Киссинджера, прожившего 100 лет.