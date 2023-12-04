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В Волгограде найденная спустя 20 дней поисков мать двоих детей заявила о похищении

V1: в Волгограде спустя 20 дней нашли живой пропавшую мать двоих детей

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Global Look Press

Под Волгоградом три недели искали пропавшую в начале ноября 28-летнюю женщину, она исчезла после прогулки с детьми. Об этом сообщает портал V1.

28-летняя женщина пропала в Дзержинском районе Волгограда в первых числах ноября. По словам ее мужа, супруга исчезла после прогулки с детьми. Ее искали волонтеры и поисковики, а обнаружить удалось только на днях.

4 декабря она сама позвонила из полиции мужу и рассказала историю о том, как ее почти 20 дней удерживал в доме мужчина по имени Евгений и якобы заставлял работать в полях.

«Я хотела подработать на полях, а в итоге он меня только на подработку и выпускал. У него там в доме была еще одна женщина с ребенком. Они там после того, как я вырвалась и убежала, все остались», — рассказала волгоградка.

Где именно ее удерживали, мать двоих детей не сообщила. Как отмечает V1, объявления о пропаже женщины появились и раньше, тогда, по признанию самой россиянки, ее находили в гостях у мужчин. Не исключено, что и на этот раз пропавшая находилась у неизвестного добровольно.

Ранее россиянина задержали за похищение любимой женщины.

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