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Хакеры «переименовали» улицу в честь сына Кадырова на сайте Брянской облдумы

Брянская облдума назвала фейком присвоение городской улице имени Адама Кадырова

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Сайт Брянской областной думы взломали для распространения фейка о присвоении одной из улиц в Брянске имени сына Рамзана Кадырова. Об этом представители Брянской облдумы сообщили в ее Telegram-канале.

«Злоумышленники внесли изменения в материал о состоявшемся 29 ноября заседании регионального парламента. После чего в ряде Telegram-каналов появилась недостоверная информация о принятом решении переименовать одну из улиц города Брянска, присвоив ей имя Адама Кадырова. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении облдумы.

Депутаты попросили граждан проверять информацию и не поддаваться на провокации.

Адам — третий из четырех сыновей Кадырова, родился 24 ноября 2007 года. В августе Адам Кадыров избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Видео этого выложил сам Рамзан Кадыров, приписав, что гордится сыном. После этого Адам получил девять наград и одну новую должность — все меньше чем за два месяца. Подробности о биографии и достижениях Адама Кадырова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что не знают, будут ли представлять к госнаградам сына Кадырова.

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