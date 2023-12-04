Российские подростки устроили погром в подъезде многоэтажки

В Липецке группа подростков пыталась сломать домофон в одной из многоэтажек, а потом они устроили в подъезде погром. Видеозаписи случившегося разместил паблик «Инцидент Липецк» во «ВКонтаке».

По словам подписчицы паблика, инцидент произошел в начале декабря в доме №22 на улице Терешковой.

«Весь дом содрогался. Данные персоны, просто разносили подъезд, издевались над пожилыми людьми, сломали имущество дома», — поделилась женщина.

На кадрах видно, как двое молодых людей и трое девушек бьют ногами панель домофона, чтобы попасть в подъезд. Внутри подъезда они расшатывают металлические балясины от перилл. В адрес прохожих, которые делали подросткам замечания, молодые люди высказывались нецензурной бранью. Одну из пожилых жительниц подъезда, которая попыталась прогнать хулиганов, те обматерили и пытались свалить с ног.

По факту случившегося жители дома подали заявление в полицию.

Ранее в Петербурге следователи заинтересовались подростками, нападавшими на прохожих.