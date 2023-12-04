Ряженый гусар залез в театр по водосточной трубе ради чужих кроссовок

В Москве задержан мужчина в костюме гусара, который забрался в Театр Наций в Петровском переулке. Об этом сообщает Главное управление Росгвардии по Москве на официальной странице во «ВКонтакте».

Злоумышленник пытался ограбить театр Наций в Москве, действия вора попали на видео. Мужчина в костюме гусара, забрался по водосточной трубе на второй этаж здания, разбил окно и проник в помещение.

Ряженый гусар наткнулся на кроссовки, переобулся в них и хотел скрыться, но был задержан нарядом Росгвардии. Обстоятельства произошедшего и мотивы кражи устанавливаются.

Ранее россиянин, укравший масло и сыр, уснул в суде во время вынесения приговора.