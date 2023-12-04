В Германии призвали Израиль позаботиться о мирных жителях Газы

Израиль должен обеспечить безопасность гражданского населения Газы, заявило министерство иностранных дел Германии. Об этом сообщает Reuters.

В ведомстве отметили, что в Берлине опасаются распространения боевых действий на южные районы, переполненные беженцами.

«Израиль должен не только объявить мирным жителям города Газы о необходимости перебраться в безопасное место, но и сделать это возможным», — отметил представитель МИД.

По его словам, важно добиться того, чтобы Израиль избегал жертв среди гражданского населения и соблюдал гуманитарное право.

Дипломат подчеркнул, что правительство ФРГ уже передало это послание во время переговоров с израильскими партнерами.

До этого бывший премьер Израиля Нафтали Беннет возложил ответственность за потери среди мирных жителей в секторе Газа на ХАМАС.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нужно судить в МУС за его действия в секторе Газа.

Ранее ЦАХАЛ заявили, что операция на севере Газы близка к завершению.