Тигр растерзал россиянина, который пытался спасти свою собаку

В селе Обор в Хабаровском крае тигр напал на местного жителя, мужчина пытался отбить у хищника свою собаку. Об этом сообщает центр «Амурский тигр» на официальной странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в километре от села Обор района имени Лазо Хабаровского края, тигр утащил в лес собаку, сидевшую на цепи во дворе частного дома, владелец решил попробовать спасти животное и пошел по следу хищника.

В лесном массиве пожилой мужчина наткнулся на зверя рядом с добычей, предположительно, тигр расценил это как угрозу и напал на человека.

По данным Telegram-канала Mash, спасти сельчанина не удалось. На место выехали специалисты Управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края и полиции для установления обстоятельств происшествия.

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