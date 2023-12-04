Крыса искусала ребенка в колонии в Амурской области

Амурская исправительная колония выплатила компенсацию морального вреда в пользу годовалого ребенка, искусанного крысой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Мать привезла годовалого ребенка на свидание к отцу, который отбывал наказание в одной из исправительных колоний в Амурской области. Ночью на ребенка напала крыса, грызун искусал его за лицо.

Как установили следователи прокуратуры, администрация колонии долгое время не проводила дератизацию. Животные расплодились и стали представлять опасность для людей.

Начальника исправительной колонии привлекли к административной ответственности за нарушение санитарных норм. В интересах ребенка взыскали 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее бойцовская собака искусала лицо четырехлетней девочки и откусила палец ее няне.