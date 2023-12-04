Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Крыса искусала ребенка в колонии в Амурской области

В колонии Амурской области крыса укусила за лицо годовалого ребенка

close
100%
Shutterstock

Амурская исправительная колония выплатила компенсацию морального вреда в пользу годовалого ребенка, искусанного крысой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Мать привезла годовалого ребенка на свидание к отцу, который отбывал наказание в одной из исправительных колоний в Амурской области. Ночью на ребенка напала крыса, грызун искусал его за лицо.

Как установили следователи прокуратуры, администрация колонии долгое время не проводила дератизацию. Животные расплодились и стали представлять опасность для людей.

Начальника исправительной колонии привлекли к административной ответственности за нарушение санитарных норм. В интересах ребенка взыскали 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее бойцовская собака искусала лицо четырехлетней девочки и откусила палец ее няне.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий