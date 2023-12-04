В России собираются ужесточить наказание за утечку персональных данных

Депутаты фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, ужесточающих наказание за утечку персональных данных. Подробности о документе раскрыл в своем Telegram-канале депутат Александр Хинштейн.

По его словам, законопроект предусматривает внесение изменений в КоАП и Уголовный кодекс РФ. В первую очередь речь идет об увеличении штрафов для операторов, допустивших утечку данных. В зависимости от количества субъектов, размер штрафных выплат для юрлиц может достигать от 3 млн до 15 млн рублей. В случае повторного «слива» возможен оборотный штраф в размере от 0,1% до 3% выручки за календарный год, но не более 500 млн рублей.

Как пишет в своем Telegram-канале первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак, для должностных лиц административные штрафы будут достигать от 800 тыс. до 2 млн рублей. Уголовная ответственность же будет грозить тем, кто намеренно решил нажиться на «сливе» персональных данных. Если человек торгует информацией о россиянах, вывозя ее за рубеж, — ему будет грозить до восьми лет лишения свободы. Если утечка навредила жизни или здоровью людей, а также в случае ОПГ, всем причастным будет грозить до 10 лет тюрьмы.

Кроме того, штраф и тюремный срок до 5 лет предусмотрены для тех, кто делает бизнес на «слитых» данных.

До этого сообщалось, что московский суд оштрафовал Apple за повторный отказ локализовать данные россиян.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 46 компаний смогут самостоятельно определять состав и объем раскрываемой информации.