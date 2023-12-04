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Каждый третий россиянин хотя бы раз пользовался сервисом аренды электросамокатов

В России вдвое выросла аудитория аренды электросамокатов

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Аудитория сервисов аренды электросамокатов в 2023 году выросла вдвое — с 18 млн до 36,5 млн человек, показал анализ, проведенный Юрент, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно аналитике, кикшерингом воспользовался каждый третий житель российских городов в уходящем году.

Кикшеринг в минувшем сезоне стал регулярным транспортным сервисом для всех поколений горожан. Согласно исследованию, около трети пользователей это люди в возрасте 18-24 лет, чуть более трети (34,7%) — люди в возрасте 25-34 лет, около четверти аудитории (23,1%) — пользователи до 44 лет, и 11% пользователей — старше 45 лет.

Большинство поездок (87%) совершались по транспортному сценарию — люди использовали самокаты для коротких поездок до 20 минут для передвижения по городу.

«В этом сезоне электросамокаты стали по-настоящему массовым транспортным сервисом, которым пользуются люди всех поколений. Во многом это произошло благодаря появлению в ПДД понятия СИМ и закрепления правил для этого вида транспорта», — прокомментировал Иван Туринге, генеральный директор Юрент.

Ранее в России поддержали проект о штрафах за езду на электросамокатах в пьяном виде.

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