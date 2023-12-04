Психолог рассказала, как распознать в партнере непройденную сепарацию

Непройденная сепарация, то есть отделение ребенка от родителей может быть причиной зависимости от родительского контроля, их мнения. О том, как ее распознать в своем партнере, в беседе с RuNews24 рассказала психотерапевт, семейный психолог, кандидат психологических наук Светлана Попова.

Так, по ее словам, к признакам относятся поиск одобрения, страх самостоятельно принимать решение или ошибиться, инфантильность в отношениях. Людям с непройденной сепарацией может быть сложно нести ответственность в отношениях как за себя, так и за партнера. У них есть постоянная потребность в материнской заботе, опеке, желании быть принятым, отметила психолог. Кроме того, признаками являются нереализованность, финансовая зависимость между родителями и взрослым ребенком, а также различные зависимости.

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, эксперт советует сначала понять, почему вы оказались в отношениях с таким партнером.

«Скорее всего, вас связывает что-то общее в части данного вопроса. Возможно, это «идеальный» момент, чтобы проработать это в себе. При этом желательно заручиться поддержкой партнера, т.к. без его осознания сложившейся ситуации вы ничего не сможете сделать или как-то повлиять на ситуацию. Всё может только усугубиться и перерасти в ложную сепарацию или в длительную агрессию», — добавила Попова.

Клинический психолог, психоаналитик Юрий Грязев до этого рассказал «Газете.Ru», что причиной раздражения взрослого ребенка на мать может быть отсутствие сепарации.

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