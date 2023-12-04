В Петербурге прокуратура изъяла у магазина 111 кг санкционного мяса и сыра

Правоохранители провели проверку в одном из магазинов Петербурга и выявили более центнера санкционных товаров. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в магазине на Шлиссельбургском проспекте. Специалисты нашли большое количество сыров и мясной продукции, на которую владельцы магазина не смогли предоставить необходимые документы. Все товары были завезены из стран Евросоюза. Общий вес продуктов составил 111 килограмм.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о нарушении продавцом требований технических регламентов. Владельца точки обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее на Сахалине задержали браконьеров с трепангом на более чем семь миллионов рублей.