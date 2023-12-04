Пленный боец ВСУ рассказал, как был наказан за спасение тяжелораненого

Солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Леонид рассказал, как его наказали за помощь раненному товарищу. Его речь опубликовали в Telegram-канале телеканала «Звезда».

«Мы там стояли двое суток под дождем в грязи. Укрытия никакого нету. Пришел приказ нас поменять. Было темно, раздались выстрелы. Я увидел, что товарища ранило. Я его вынес, за что был наказан командиром роты — «зачем ты его вытаскивал, надо было кого-то полегче взять». Ну и меня перевели в штурмовики», — объяснил боец.

По словам Леонида, после этого он попал на позиции, которые обстреливались российской артиллерией. Там он получил контузию, а затем сдался в плен. Где именно служил пленный — не уточняется.

До этого другой украинский военнопленный Владимир Чайковский рассказал, как проходил обучение по обращению с немецкой бронемашиной Marder. По мнению солдата, БМП не приспособлена к поездкам в плохих погодных условиях: в них она начинает «плыть». Кроме того, в такой машине невозможно пользоваться автоматами Калашникова и другим советским оружием, так как все крепления предназначены для вооружения НАТО.

30 ноября, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на условиях взаимности посетили военнослужащих обеих стран, попавших в плен в ходе боевых действий.

1 декабря в Минобороны России сообщили о звонках пленных ВСУ родственникам. Выяснилось, что у восьми из десяти военнопленных в группе родственники ничего не знали об их судьбе на поле боя.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что морпехи отказываются идти в «мясные» штурмы.