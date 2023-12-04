Жена Боярского сообщила, когда его выпишут из больницы

Актера Михаила Боярского выпишут из Мариинской больницы в Петербурге 4 декабря. Об этом сообщила телеканалу РЕН ТВ его супруга Лариса Луппиан.

О том, что Боярский попал в Мариинскую больницу с инфарктом 27 ноября, сообщал телеканал 78.ru. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать.

29 ноября «Известия» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщали, что артисту 27 ноября провели ангиографию для отслеживания его состояния. Издание отмечает, что Боярскому провели комплексную интенсивную терапию. Врачи осуществили динамический мониторинг состояния и коррекцию метаболических нарушений.

30 ноября жена Боярского Лариса Луппиан уже сообщала, что артиста скоро выпишут.

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