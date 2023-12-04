В Кемеровской области восьмилетний ребенок попал в больницу после нападения стаи собак

В Кемеровской области ребенка госпитализировали с укусами после нападения бродячих собак. Об этом сообщают «Новости Прокопьевск Киселевск».

Инцидент произошел в Прокопьевске, на улице Калинина. На кадрах с места инцидента заметно, как несколько крупных собак с лаем бросились за восьмилетним мальчиком. Сам школьник при этом громко кричал.

По словам авторов, подобные случаи не редкость. Собаки часто нападают и на детей, и на взрослых.

Произошедшим заинтересовались в Следственном комитете. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

«По результатам расследования сложившейся ситуации будет дана надлежащая правовая оценка», – сообщается в публикации.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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