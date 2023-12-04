В Москве назвали победителей премии в сфере креативных индустрий

В концертном зале «Зарядье» в Москве состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards, сообщает пресс-служба премии.

Победителем в номинации «Детский проект» стал российский фильм «Чебурашка», который установил рекорд по кассовым сборам среди российских фильмов. Первое место в номинации «Креативное событие» завоевал VK Fest- один из самых масштабных фестивалей в России.

Также жюри назвали Нижегородскую область «Регионом года» за создание необходимых условий для развития креативных индустрий. В регионе работает грантовая программа «Команда креативных практик», направленная на развитие и поддержку творческого бизнеса, а также программа арт-резиденций из 6 креативных пространств.

«Цель Russian Creative Awards – повысить уровень креативного продукта в стране, и, по итогам Russian Creative Awards 2023, я могу сказать, что уровень уже высокий, продукты российских креативных индустрий имеют высокий потенциал для дальнейшего развития и масштабирования как внутри страны, так и за ее пределами», — отметила директор премии Russian Creative Awards Марина Абрамова.

Человеком года назван российский дирижер, альтист, педагог, общественный деятель Юрий Башмет за всеобъемлющий вклад в развитие креативных индустрий.

Церемония награждения прошла в формате театральной постановки, режиссером которой стал Константин Богомолов. На сцене концертного зала «Зарядье» актеры зачитывали манифесты известных культурных деятелей страны: Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Сергея Дягилева, Константина Станиславского и других.

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