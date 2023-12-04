Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве назвали победителей премии в сфере креативных индустрий

В «Зарядье» прошла церемония вручения премии Russian Creative Awards 2023

close
100%
Предоставлено пресс-службой АНО «Креативная экономика»

В концертном зале «Зарядье» в Москве состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards, сообщает пресс-служба премии.

Победителем в номинации «Детский проект» стал российский фильм «Чебурашка», который установил рекорд по кассовым сборам среди российских фильмов. Первое место в номинации «Креативное событие» завоевал VK Fest- один из самых масштабных фестивалей в России.

Также жюри назвали Нижегородскую область «Регионом года» за создание необходимых условий для развития креативных индустрий. В регионе работает грантовая программа «Команда креативных практик», направленная на развитие и поддержку творческого бизнеса, а также программа арт-резиденций из 6 креативных пространств.

«Цель Russian Creative Awards – повысить уровень креативного продукта в стране, и, по итогам Russian Creative Awards 2023, я могу сказать, что уровень уже высокий, продукты российских креативных индустрий имеют высокий потенциал для дальнейшего развития и масштабирования как внутри страны, так и за ее пределами», — отметила директор премии Russian Creative Awards Марина Абрамова.

Человеком года назван российский дирижер, альтист, педагог, общественный деятель Юрий Башмет за всеобъемлющий вклад в развитие креативных индустрий.

Церемония награждения прошла в формате театральной постановки, режиссером которой стал Константин Богомолов. На сцене концертного зала «Зарядье» актеры зачитывали манифесты известных культурных деятелей страны: Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Сергея Дягилева, Константина Станиславского и других.

Медиахолдинг Rambler&Co выступает одним из федеральных информационных партнеров премии. Lenta.ru и «Газета.Ru» — одни из официальных информационных партнеров.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий