Инфраструктурные объекты повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил в социальных сетях глава областной администрации Юрий Малашко, назначенный украинскими властями.

«Поступило два сообщения о повреждении… объектов инфраструктуры», — сообщил Малашко.

Он не стал уточнять о повреждениях каких объектов идет речь.

До этого стало известно, что российские саперы уничтожили важный объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Операция проходила в серой зоне на Ореховском направлении в Запорожской области. Группа саперов зашла в серу зону и уничтожила важный объект ВСУ, который влиял на передвижение войск.

Также сообщалось, что Новороссийское гвардейское горное соединение ВДВ ударило по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино на Запорожском направлении. В Минобороны РФ пояснили, что нанесли удары по найденным замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ. Для удара военные использовали гаубицу 2А36 «Гиацинт-Б» калибра в 152 мм, отметили в Минобороны.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.