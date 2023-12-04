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Массовая драка подростков в Казахстане попала на видео

В Алматинской области Казахстана произошла массовая драка школьников

В Алматинской области Казахстана произошла массовая драка школьников. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Инцидент произошел в селе Жапек. По данным полиции, изначально конфликт произошел между двумя учениками девятого и десятого классов. В результате ссора переросла в драку с участием других подростков.

На видео с места инцидента заметно, как толпа избивает двоих пострадавших. Постепенно на месте становится все больше несовершеннолетних.

На данный момент правоохранители проводят необходимые мероприятия. Участники привлечены к ответственности по статье о хулиганстве. На их родителей составили 17 протоколов по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее в Челябинской области агрессивный пассажир устроил поножовщину в рейсовом автобусе.

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