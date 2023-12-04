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МЧС сообщило о ликвидации крупного пожара в Москве

МЧС: в Москве горит производственно-складское здание на площади 2 тыс. кв. м

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В Москве сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар на востоке города. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Ранее сообщалось, что на Московском заводе специализированных автомобилей произошел пожар. Площадь пожара, как сообщал ТАСС, составляет 1 тысячу кв. м.

«На востоке Москвы горит производственно-складское здание на площади 2 000 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало.

На месте работают более 150 специалистов и 50 единиц техники, добавили в ведомстве.

Дептранс Москвы сообщал, что движение по Тюменскому проезду было перекрыто из-за пожара.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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