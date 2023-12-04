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Умер один из авторов акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк

Скончался соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк

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Carlos Barria/Reuters

Скончался один из авторов акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк. Об этом, ссылаясь на информацию Черновицкого областного совета, сообщает РИА Новости.

Сандуляк, являющийся соавтором акта провозглашения независимости Украины умер на 87-м году жизни. Он был профессором, доктором медицинских наук, а затем являлся первым чрезвычайным полномочным послом Украины в Румынии. Ему было присвоено звание почетного гражданина Черновцов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в украинском обществе накопилось раздражение из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой и коррупции среди представителей государства. Нынешнее состояние украинского общества Подоляк оценил как депрессию.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своих социальных сетях предложила выбрать кандидата, который заменит Валерия Залужного на посту главнокомандующего Вооруженными силами Украины, с помощью опроса.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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