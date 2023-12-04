Умер один из авторов акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк

Скончался один из авторов акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк. Об этом, ссылаясь на информацию Черновицкого областного совета, сообщает РИА Новости.

Сандуляк, являющийся соавтором акта провозглашения независимости Украины умер на 87-м году жизни. Он был профессором, доктором медицинских наук, а затем являлся первым чрезвычайным полномочным послом Украины в Румынии. Ему было присвоено звание почетного гражданина Черновцов.

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