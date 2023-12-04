Психолог дал советы, как избавиться от синдрома понедельника

Многие работающие люди сталкиваются с симптомами синдрома понедельника. Это состояние, когда после выходных трудно адаптироваться к рабочему ритму, человек испытывает уныние от возвращение в рутине. Об этом «Газете.Ru» рассказал Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».

«Синдром понедельника связан с нарушением биоритмов, когда человек в выходные ложится спать позже, но при этом пробует проспать целый день и «отоспать» всю нехватку сна за неделю. Это приводит к смещению циркадного ритма, который регулирует сон, бодрствование, аппетит и настроение. По сути, это похоже на джетлаг, который возникает при долгом перелете и смене часовых поясов», — объяснил он.

Второй причиной синдром понедельника являются психологические факторы.

«Чаще всего это недовольство работой, конфликты с коллегами или токсичное начальство, низкая мотивация или перегрузка проектами и задачами. Во всех этих случаях возникает ощущение беспомощности и страха не справиться с задачами, что приводит к физическим симптомам», — подчеркнул психолог.

Существует несколько правил, чтобы избавиться от синдрома понедельника. Первое из них — соблюдение режима сна и сохранение его в выходные.

«Ложитесь и вставайте примерно в одно и то же время, чтобы не нарушать свой циркадный ритм. Если вы хотите поспать подольше в выходные, добавьте не больше часа, чтобы не сбить свой биологический ритм», — рекомендовал он.

Психолог посоветовал планировать свои выходные для удовольствия, но без перегрузок. А также откорректировать дела внутри рабочей недели, разгрузить понедельник по задачам.

«Подготовьтесь к понедельнику заранее. В воскресенье вечером посвятите один час планированию: составьте список дел, которые вам нужно сделать на следующий день, и приоритезируйте их. Подумайте, что вам нужно взять с собой на работу, и соберите все необходимое. Выберите одежду, которая вам нравится и поднимает настроение. Заложите в свой план на понедельник что-то приятное, например, вкусный завтрак, любимую музыку, встречу с другом или поход в кино», — сказал эксперт.

По словам специалиста, следует также поменять взгляд на понедельник.

«Это не начало тяжелой недели, а новая возможность. Постарайтесь найти позитивные стороны в своей работе: интересные задачи, дружелюбные коллеги, полезный опыт и перспективы развития. Сместите фокус с проблем, назовите их «задачка» и ищите решения. Прекратите жаловаться на свою работу, посмотрите чего вы уже достигли. Начните хвалить себя и ценить свои достижения и возможности, которые дает текущая работа», — резюмировал психолог Самбурский.

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