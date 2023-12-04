Половина россиян ни разу не посещали архитектурные достопримечательности своего региона

Половина россиян (53%) ни разу не посещали архитектурные достопримечательности своего региона. Зато во время путешествий даже в соседние регионы жители страны готовы ездить на экскурсии и узнавать новое. Это показало исследование соцсети Одноклассники при поддержке экспертов фонда «Внимание», в рамках проекта «Архитектурный перископ», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще практически треть россиян (28%) посещает их 1-2 раза в год, а каждый десятый житель страны (9%) — 3-5 раз. Но во время поездок в соседние регионы и в дальних путешествиях по России каждый второй респондент (53%) готов изучать памятники, ходить на экскурсии и узнавать новое.

Почти каждый пятый житель России (18%) старается больше читать и чаще посещать достопримечательности своего региона, а 16% респондентов даже готовы к включению налога на их восстановление в стоимость ж/д и авиабилетов.

Большинство россиян (66%) могут назвать по памяти максимум три архитектурные достопримечательности своего края, а треть из них (33%) смогли вспомнить только одну. При этом, большинство опрошенных (59%) испытали гордость, радость или любопытство, когда узнали, что в их регионе есть важные памятники архитектуры

Большая часть (74%) подписаны на сообщества с интересными фактами о достопримечательностях или следят за блогерами, которые поднимают важные социальные темы, рассказывают об урбанистике и культуре. 28% россиян используют простую поисковую выдачу или специализированные сайты, когда хотят узнать что-то конкретное про достопримечательность или посетить ее. Что интересно — каждый четвертый житель страны (24%) находит информацию о культурных объектах в соцсетях.

По мнению россиян, наиболее эффективные инициативы для поддержки объектов культурного наследия — это государственные программы и гранты (в 23% случаев). Наравне с государственными и частными инициативами россияне верят в идею волонтерства (в 23% случаев) как в действенный способ реальной и информационной помощи.

Опрос показал, что сейчас каждый пятый россиянин уже помогает фондам, которые восстанавливают достопримечательности: небольшой суммой подписки, разовыми донатами или даже репостами в соцсетях.

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